Energia Difesa reti Lo Stato in Borsa vale sempre di più

Le azioni delle società partecipate dal ministero dell’Economia sono salite a Piazza Affari, portando la capitalizzazione complessiva dello Stato a livelli più alti. In particolare, i titoli delle aziende coinvolte nei settori energia, difesa e reti hanno registrato un incremento significativo, contribuendo all’aumento del valore complessivo delle partecipazioni statali quotate in borsa. La crescita si riflette nella valutazione di mercato delle società controllate dallo Stato.

Un Tesoro in Borsa, nel vero senso della parola. Aumenta a Piazza Affari il valore delle società partecipate dal ministero dell’Economia, i cui titoli hanno spinto al rialzo la capitalizzazione dei gioielli di Stato. Al primo luglio 2026 le 15 società del Mef quotate capitalizzavano 394,8 miliardi di euro, rappresentando il 34,1% dell’intero listino di Borsa, oltre un terzo del totale. Ora, la loro capitalizzazione è aumentata di 84,4 miliardi (+28,5%) dal primo gennaio quando era di 310,3 miliardi di euro, il 29,5% del totale della Borsa. Sono i dati rielaborati da CoMar, nell’ambito dell’Osservatorio Finanziario relativi a tutte le quindici società dello Stato quotate, attive nella finanza, nell’industria e nei servizi. 🔗 Leggi su Formiche.net

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