La quotazione in borsa più grande di sempre

La società di esplorazione spaziale sta per diventare pubblica con la più grande quotazione in borsa mai registrata. Si parla di una cifra che potrebbe superare di molto le precedenti operazioni di questo tipo. La prevista offerta pubblica avviene in un momento in cui altre due grandi società potrebbero seguire lo stesso percorso nel corso del 2026. La decisione coinvolge un imprenditore noto per aver fondato anche altre aziende tecnologiche.

La SpaceX, società di esplorazione spaziale di Elon Musk, ha depositato i documenti per una quotazione alla borsa statunitense Nasdaq. L’offerta pubblica iniziale (ipo) per l’azienda controllata dall’uomo più ricco del mondo punta a una valutazione di duemila miliardi di dollari. Musk intende quotare solo una piccola parte della società per raccogliere 75 miliardi di dollari dagli investitori, e anche così sarebbe comunque il più grande debutto in borsa della storia. Ma perché la SpaceX ha deciso di quotarsi in borsa? E cosa significa l’offerta pubblica per gli investitori che volessero partecipare all’operazione? I vertici della SpaceX dichiarano che l’obiettivo è “far diventare l’umanità multiplanetaria”.🔗 Leggi su Internazionale.it

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SPACEX VERSO L'IPO PIÙ GRANDE DI SEMPRE #perte #investimenti #ipo

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