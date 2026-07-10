Elvira Banotti | vita giornalismo e femminismo militante

Elvira Banotti è stata una figura nota nel giornalismo e nel femminismo italiano, co-autrice del Manifesto di Rivolta femminile. È diventata oggetto di discussione pubblica dopo una discussione televisiva con il giornalista Indro Montanelli. La polemica si è svolta in diretta, attirando l’attenzione sui temi di femminismo e libertà di espressione. Non sono stati forniti dettagli su cosa sia stato detto o sui contenuti specifici dello scontro.

Una delle femministe italiane più celebri è probabilmente Elvira Banotti, non solo per il Manifesto di Rivolta femminile di cui fu co-autrice, ma soprattutto per una polemica consumata in tv con il giornalista Indro Montanelli. Ma nella sua storia c’è molto di più. Chi era Elvira Banotti: la biografia. Elvira Banotti nasce ad Asmara, nell’ Eritrea italiana. È la seconda dei sei figli nati dal matrimonio tra Alessandro Banotti ed Elena Vecchia. Uno dei nonni di Banotti si era trasferito in Eritrea alla fine dell’Ottocento per la costruzione della ferrovia e aveva sposato un’eritrea. Durante la giovinezza la piccola Elvira studia nelle scuole governative per poi iniziare a lavorare a 14 anni. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

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Scrittrice, promotrice di alleanze femminili, è stata fondatrice della Lega delle seminatrici di coraggio. Il suo femminismo pragmatico chiama le signore a partecipare alla vita del Paese. Anche a rischio di strumentalizzazioni propagandisticheUna scrittrice e attivista femminile ha fondato un’associazione dedicata alle donne che promuove il coraggio e l’impegno civico.