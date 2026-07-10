Edizione ore 13.05 del 10 luglio

Notizia in breve

Alle ore 13.05 del 10 luglio, la redazione di Sport Mediaset ha trasmesso un approfondimento quotidiano in diretta sul calcio e sullo sport. La trasmissione si è concentrata su notizie e aggiornamenti recenti, offrendo un'analisi degli eventi sportivi in corso. La puntata è stata parte di un appuntamento giornaliero dedicato a fornire informazioni aggiornate e dettagliate su vari aspetti del mondo sportivo.