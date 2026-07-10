Edizione ore 13.05 del 10 luglio
Alle ore 13.05 del 10 luglio, la redazione di Sport Mediaset ha trasmesso un approfondimento quotidiano in diretta sul calcio e sullo sport. La trasmissione si è concentrata su notizie e aggiornamenti recenti, offrendo un'analisi degli eventi sportivi in corso. La puntata è stata parte di un appuntamento giornaliero dedicato a fornire informazioni aggiornate e dettagliate su vari aspetti del mondo sportivo.
Approfondimento quotidiano in diretta sul mondo del calcio e dello sport a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Edizione delle ore 13.30 del 21/03/2026
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Corriere dell'Umbria. . Edizione ore 13 del TG del Corriere dell'Umbria. Le ultime notizie di oggi - giovedì 9 luglio - dalla nostra regione a cura della redazione. #ultimenotizieoggi #ultimenotizie facebook
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