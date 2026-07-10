Edizione ore 13.05 del 10 luglio

Da sportmediaset.mediaset.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle ore 13.05 del 10 luglio, la redazione di Sport Mediaset ha trasmesso un approfondimento quotidiano in diretta sul calcio e sullo sport. La trasmissione si è concentrata su notizie e aggiornamenti recenti, offrendo un'analisi degli eventi sportivi in corso. La puntata è stata parte di un appuntamento giornaliero dedicato a fornire informazioni aggiornate e dettagliate su vari aspetti del mondo sportivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Approfondimento quotidiano in diretta sul mondo del calcio e dello sport a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

edizione ore 1305 del 10 luglio
© Sportmediaset.mediaset.it - Edizione ore 13.05 del 10 luglio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Edizione delle ore 13.30 del 21/03/2026

Video Edizione delle ore 13.30 del 21/03/2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Edizione ore 13.05 del 3 luglio

Leggi anche: Edizione ore 13.05 del 5 luglio

Argomenti più discussi: Edizione ore 13.05 del 5 luglio; TG5: Edizione ore 20.00 del 5 luglio Video; Meteo.it: Meteo del 9 luglio, 13:30 Video; Meteo.it: Meteo del 7 luglio, 13:30 Video.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web