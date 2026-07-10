Durante il vertice di questa settimana ad Ankara, sono stati annunciati importanti investimenti della Nato per i prossimi anni. La riunione ha segnato un passo verso l’europeizzazione dell’alleanza, con l’Europa che mostra la volontà di ridurre la dipendenza dal supporto militare statunitense. Non sono stati divulgati dettagli specifici sugli importi o sui progetti, ma si conferma una strategia di rafforzamento delle capacità europee all’interno della Nato.

Il vertice di questa settimana ad Ankara è stato il primo tassello dell’europeizzazione della Nato: il continente sembra convinto che il suo futuro dipenda dall’affrancarsi dal sostegno militare Usa. Gli alleati europei hanno annunciato accordi per 50 miliardi di dollari (43 miliardi di euro) destinati alla produzione e agli acquisti militari. Riguardano sottomarini, sistemi di difesa missilistica Patriot, intercettori, munizioni. Tutto è stato presentato come prova che l’alleanza è sulla strada credibile per portare al 5% del Pil la spesa per la difesa entro il 2035. La Nato ha scelto la svedese Saab per costruire nuovi aerei da sorveglianza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ecco i principali investimenti della Nato nei prossimi anni

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