ecco i premi per riqualificare gli hotel

Il Piano urbanistico generale di Riccione prevede incentivi per la riqualificazione degli hotel. La misura riguarda specificamente le strutture ricettive, con l’obiettivo di migliorare gli standard e favorire interventi di rinnovamento. I fondi destinati sono stati inseriti nel piano per sostenere i lavori di ammodernamento e adeguamento delle strutture alberghiere. La decisione si inserisce in un quadro di interventi mirati alla riqualificazione del patrimonio ricettivo locale.

Al centro del Pug, Piano urbanistico generale di Riccione, ci sta la riqualificazione delle strutture ricettive per le quali sono stati previsti vari incentivi. Interessano le facciate, i rooftop, ossia terrazze e tetti, e in caso di accordi tra due o più hotel, anche l’aumento di cubature e altezze, e diminuzione delle distanze. Di certo, come annuncia l’assessore all’Urbanistica Christian Andruccioli, l’obiettivo è elevare la qualità del settore alberghiero, non limitatamente ai cinque e quattro stelle, che possono comunque essere più numerosi, soprattutto se si trovano in prima fila. Sul Pug l’amministrazione comunale si appresta a... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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