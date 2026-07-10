Durante l'ultima partita della Norvegia ai Mondiali, un tifoso si è distinto per aver mantenuto la posizione immobile mentre il resto dello stadio eseguiva la Viking Row. La scena è diventata virale sui social, attirando l’attenzione su un gesto che ha suscitato molte reazioni. Il tifoso ha dichiarato di considerare la Viking Row un falso storico e ha rifiutato di partecipare al rituale collettivo. Nessun altro dettaglio sulla sua identità o motivazioni è stato fornito.

Tra le immagini più virali dell’ultima partita della Norvegia ai Mondiali non ci sono né Erling Haaland né Martin Ødegaard, ma un tifoso rimasto immobile mentre tutto lo stadio si lasciava trascinare dalla celebre Viking Row. Seduto con le braccia appoggiate alle gambe e le mani incrociate, Emil Anners Lappen ha osservato impassibile migliaia di connazionali simulare la remata che accompagna ormai ogni successo della nazionale. Compresa l’ultima vittoria, storica, contro il Brasile. Quel gesto di protesta è diventato rapidamente un fenomeno sui social. Intervistato da Sky News, Lappen ha spiegato le ragioni del suo rifiuto, che considera una battaglia di rigore storico prima ancora che calcistico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “È un falso storico, non remerò mai”: il tifoso immobile in mezzo ai norvegesi, si rifiuta di fare la Viking Row ai Mondiali

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