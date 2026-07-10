Il tifoso norvegese che ripudia la viking row ai Mondiali | La trovo stupida È un falso storico

Un tifoso norvegese si è rifiutato di partecipare alla viking row dopo una vittoria ai Mondiali, definendola “stupida” e “falsa storicamente”. Lappen ha spiegato di non apprezzare questa tradizione, ritenendola un’imitazione degli islandesi. Mentre altri supporters eseguivano la coreografia, lui si è mantenuto immobile. La viking row è una celebrazione comune tra le squadre nordiche, ma alcuni tifosi preferiscono evitarla.

Emil Anners Lappen è il tifoso norvegese che resta immobile quando tutti gli altri, dopo una vittoria, fanno la viking row assieme ai calciatori. "Non mi piace, copiano gli islandesi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Il tifoso norvegese che ripudia la viking row ai Mondiali: La trovo stupida. È un falso storicoEmil Anners Lappen è il tifoso norvegese che resta immobile quando tutti gli altri, dopo una vittoria, fanno la viking row assieme ai calciatori ... fanpage.it

Che periodo deprimente per essere un tifoso di sport indiano. reddit

La Coruna e Istanbul sono ferite che non si sono più rimarginate, un campionato in 7 stagioni è troppo poco con quella squadra. Detto ciò non odierò mai Carlo e non gli darò nomignoli ma ho il dente avvelenatissimo. x.com

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