Il tifoso norvegese che ripudia la viking row ai Mondiali | La trovo stupida È un falso storico

Da fanpage.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un tifoso norvegese si è rifiutato di partecipare alla viking row dopo una vittoria ai Mondiali, definendola “stupida” e “falsa storicamente”. Lappen ha spiegato di non apprezzare questa tradizione, ritenendola un’imitazione degli islandesi. Mentre altri supporters eseguivano la coreografia, lui si è mantenuto immobile. La viking row è una celebrazione comune tra le squadre nordiche, ma alcuni tifosi preferiscono evitarla.

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Emil Anners Lappen è il tifoso norvegese che resta immobile quando tutti gli altri, dopo una vittoria, fanno la viking row assieme ai calciatori. "Non mi piace, copiano gli islandesi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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