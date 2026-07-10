Nick Rhodes dei Duran Duran ha dichiarato di essere rimasto colpito dalla Reggia di Caserta, definendola un luogo di straordinaria bellezza. Ha affermato di aver visto molte immagini della residenza reale, ma di non essere stato preparato alla sua imponenza e alla sua magnificenza. La visita si è svolta in un contesto privato, senza ulteriori dettagli su eventuali attività o eventi specifici.

«Avevo visto tante immagini della Reggia di Caserta, ma non ero preparato a tutto questo». Le parole di Nick Rhodes raccontano meglio di qualsiasi cronaca la meraviglia provata dal tastierista e cofondatore dei Duran Duran durante la visita privata al Palazzo Reale, poche ore prima del concerto che ieri sera ha richiamato diecimila spettatori in piazza Carlo di Borbone. Affascinato dalla monumentalità dello Scalone reale, dagli affreschi, dai marmi e dagli Appartamenti storici progettati da Luigi Vanvitelli, Rhodes ha voluto soffermarsi a lungo per conoscere la storia del complesso monumentale, facendo domande sulle collezioni e sul patrimonio custodito nel museo. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Duran Duran, Nick Rhodes incantato dalla Reggia di Caserta: «Un luogo di straordinaria bellezza»

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Duran Duran, concerto a Caserta con visita alla Reggia

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