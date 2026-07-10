La rassegna ‘Fralibri a Framura’ prevede due incontri serali alle 21, entrambi in piazza di Costa sotto la Torre Carolingia. Le serate si svolgono stasera e domani, offrendo momenti di approfondimento culturale. La manifestazione si svolge in un'area pubblica all'aperto, con focus su tematiche legate alla letteratura e alla cultura locale. Gli eventi sono aperti al pubblico e si svolgono in modo consecutivo nel corso di due sere.

La rassegna ‘Fralibri a Framura’ propone due serate di approfondimento culturale sotto la Torre Carolingia, in piazza di Costa. Il ciclo di incontri, in programma stasera e domani sera, sempre con inizio alle 21.30, analizza le dinamiche tra psiche umana e territorio ligure attraverso le voci di studiosi e autori. In particolare, stasera lo psichiatra e psicanalista Vittorio Lingiardi (nella foto) presenta ‘Farsi male. Variazioni sul masochismo’ (pubblicato da Einaudi). Noto per la capacità di declinare il sapere scientifico attraverso le lenti del cinema e della letteratura, Lingiardi esplora le pieghe della patologia senza ricorrere a un registro specialistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Due incontri con ’Fralibri’ sotto la torre

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