Dramma sulla ex statale sorpasso e schianto inevitabile | 118 a sirene spiegate sul posto

Notizia in breve

Due auto si sono scontrate frontalmente su una ex statale, causando un incidente grave. L’impatto è avvenuto durante un sorpasso e ha provocato il blocco totale del traffico. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso, che hanno trasportato due conducenti in ospedale in condizioni da valutare. La strada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire le operazioni di rimozione dei veicoli e i rilievi.