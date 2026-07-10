Dramma sulla ex statale sorpasso e schianto inevitabile | 118 a sirene spiegate sul posto

Da caffeinamagazine.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due auto si sono scontrate frontalmente su una ex statale, causando un incidente grave. L’impatto è avvenuto durante un sorpasso e ha provocato il blocco totale del traffico. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso, che hanno trasportato due conducenti in ospedale in condizioni da valutare. La strada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire le operazioni di rimozione dei veicoli e i rilievi.

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Un violento scontro frontale tra due automobili ha trasformato un normale pomeriggio estivo in una lunga emergenza, con traffico paralizzato, soccorsi in massa e due conducenti trasportate d’urgenza in ospedale. L’impatto, avvenuto lungo un tratto di strada particolarmente delicato, è stato così violento da distruggere la parte anteriore di entrambi i veicoli e rendere necessario l’intervento di numerosi mezzi di soccorso. >> La vip di Canale 5 choc, mostra le mo*estie: è stato lui, fan sconvolti Secondo le prime ricostruzioni, le due vetture stavano viaggiando in direzioni opposte quando, per motivi ancora al vaglio degli investigatori, si sono scontrate frontalmente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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