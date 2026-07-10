Dormire in una prigione Meiji | in Giappone apre l’hotel più sorprendente del 2026
Un hotel che ricorda una prigione dell’epoca Meiji aprirà nel 2026 in Giappone. La struttura riproduce le celle e gli ambienti tipici di un penitenziario storico, con dettagli autentici e arredi che richiamano l’epoca. La scelta di questa ambientazione mira a offrire un’esperienza unica ai visitatori, che potranno dormire in ambienti simili a quelli di una prigione dell’800. La realizzazione è in corso, con dettagli che riproducono le sbarre, le celle e gli spazi comuni di un carcere d’epoca.
C’è un Giappone che si visita per i templi, uno che si attraversa inseguendo i ciliegi in fiore, uno che si fotografa tra neon, ryokan, ramen fumanti e stazioni perfette. Poi c’è un Giappone più raro, più silenzioso, quasi magnetico: quello che prende un luogo nato per chiudere il mondo fuori e lo trasforma in una destinazione da raggiungere almeno una volta nella vita. A Nara, antica capitale imperiale e città già carica di memoria, apre HOSHINOYA Nara Prison, il nuovo indirizzo di lusso firmato Hoshino Resorts. Non un hotel qualsiasi, non l’ennesima struttura scenografica pensata per Instagram, ma una delle aperture più audaci del 2026: un resort di alta gamma ricavato all’interno dell’ex Nara Prison, prigione dell’era Meiji, oggi Important Cultural Property del Giappone. 🔗 Leggi su Panorama.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Carlo Calenda: "Meloni è una 'maschia selvaggia'. Di là sono tutte moscissime". Poi parla della moglie: "È cattivissima, mi manda a dormire in hotel"
Temi più discussi: Dormire in una prigione Meiji: in Giappone apre l’hotel più sorprendente del 2026; Torna Silo, la serie che trasforma l’architettura in una prigione mentale; Lo Stato che fa le leggi e poi le infrange e incita a infrangerle; La lunga notte.
Dormire in una prigione Meiji: in Giappone apre l’hotel più sorprendente del 2026A Nara l’ex prigione Meiji diventa HOSHINOYA Nara Prison: un hotel di lusso dentro un bene culturale nazionale giapponese. panorama.it
Mujahid Bani Mufleh era un giornalista. Oggi, dopo 6 mesi di detenzione in una prigione israeliana e 8 mesi di cure intensive ed invasive, il suo corpo racconta una storia che nessuna fotografia dovrebbe mai essere costretta a raccontare. La sua vicenda non facebook
Salvaged Stays: perché dormire in un’ex prigione è la nuova frontiera dell'hôtellerie di lussoIl Giappone accoglierà presto l'apertura del sito di Nara, una struttura risalente al periodo Meiji, precisamente al 1908. Questo istituto correzionale mantiene la sua imponente facciata in mattoni ... quotidiano.net