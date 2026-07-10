Dormire in una prigione Meiji | in Giappone apre l’hotel più sorprendente del 2026

Da panorama.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un hotel che ricorda una prigione dell’epoca Meiji aprirà nel 2026 in Giappone. La struttura riproduce le celle e gli ambienti tipici di un penitenziario storico, con dettagli autentici e arredi che richiamano l’epoca. La scelta di questa ambientazione mira a offrire un’esperienza unica ai visitatori, che potranno dormire in ambienti simili a quelli di una prigione dell’800. La realizzazione è in corso, con dettagli che riproducono le sbarre, le celle e gli spazi comuni di un carcere d’epoca.

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C’è un Giappone che si visita per i templi, uno che si attraversa inseguendo i ciliegi in fiore, uno che si fotografa tra neon, ryokan, ramen fumanti e stazioni perfette. Poi c’è un Giappone più raro, più silenzioso, quasi magnetico: quello che prende un luogo nato per chiudere il mondo fuori e lo trasforma in una destinazione da raggiungere almeno una volta nella vita. A Nara, antica capitale imperiale e città già carica di memoria, apre HOSHINOYA Nara Prison, il nuovo indirizzo di lusso firmato Hoshino Resorts. Non un hotel qualsiasi, non l’ennesima struttura scenografica pensata per Instagram, ma una delle aperture più audaci del 2026: un resort di alta gamma ricavato all’interno dell’ex Nara Prison, prigione dell’era Meiji, oggi Important Cultural Property del Giappone. 🔗 Leggi su Panorama.it

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