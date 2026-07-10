Dormire in una prigione Meiji | in Giappone apre l’hotel più sorprendente del 2026

Notizia in breve

Un hotel che ricorda una prigione dell’epoca Meiji aprirà nel 2026 in Giappone. La struttura riproduce le celle e gli ambienti tipici di un penitenziario storico, con dettagli autentici e arredi che richiamano l’epoca. La scelta di questa ambientazione mira a offrire un’esperienza unica ai visitatori, che potranno dormire in ambienti simili a quelli di una prigione dell’800. La realizzazione è in corso, con dettagli che riproducono le sbarre, le celle e gli spazi comuni di un carcere d’epoca.