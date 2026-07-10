Dopo 12 anni di assegnazioni provvisorie arriva il tanto atteso trasferimento a casa La lettera

Da orizzontescuola.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo dodici anni di assegnazioni provvisorie, una persona ha ricevuto la lettera di trasferimento definitivo a casa. Per tutto questo tempo, ha dovuto rispettare scadenze, calcolare punteggi e compilare l’allegato all’articolo 7 del CCNI per richiedere l’assegnazione. Ora, il trasferimento è stato ufficializzato e la persona potrà tornare a vivere nella propria residenza.

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Dodici anni di scadenze fisse, calcoli di punteggi virtuali e la compilazione compulsiva di quell’allegato all’articolo 7 del CCNI: la domanda di assegnazione provvisoria. Oggi, per chi scrive, quel timer si è fermato. Con l’ultima mobilità è arrivato il trasferimento nel comune di residenza che non è solo un atto burocratico ma l’inizio di una nuova cronologia esistenziale. Chi non vive la scuola fatica a comprendere il carico emotivo dell’assegnazione provvisoria. Significa passare luglio e agosto sospesi in un limbo. Non poter pianificare la gestione dei figli, non sapere a quanti chilometri da casa si suonerà la prima campanella, né in quale collegio docenti bisognerà presentarsi il primo settembre per farsi spazio come l’ennesimo “ospite annuale”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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