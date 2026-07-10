Dopo 12 anni di assegnazioni provvisorie arriva il tanto atteso trasferimento a casa La lettera

Notizia in breve

Dopo dodici anni di assegnazioni provvisorie, una persona ha ricevuto la lettera di trasferimento definitivo a casa. Per tutto questo tempo, ha dovuto rispettare scadenze, calcolare punteggi e compilare l’allegato all’articolo 7 del CCNI per richiedere l’assegnazione. Ora, il trasferimento è stato ufficializzato e la persona potrà tornare a vivere nella propria residenza.