Docenti assunti con la Buona Scuola ancora lontani da casa CNDDU chiede un correttivo per le assegnazioni provvisorie

Da orizzontescuola.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I docenti assunti con la Buona Scuola sono ancora lontani dalla loro casa. Il CNDDU chiede un correttivo per le assegnazioni provvisorie, sottolineando che l’accesso al ruolo è stato subordinato a una procedura di mobilità nazionale. La richiesta mira a facilitare le assegnazioni temporanee, ancora non concluse, per permettere ai docenti di essere più vicino alle proprie residenze. La questione riguarda le procedure di mobilità e le assegnazioni provvisorie in corso.

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Il Coordinamento ricorda che, per quei docenti, l’accesso al ruolo fu subordinato alla partecipazione a una procedura di mobilità estesa all’intero territorio nazionale. Non si trattò, secondo il CNDDU, di una libera scelta di trasferimento, ma di una condizione necessaria per ottenere l’assunzione a tempo indeterminato. Per molti insegnanti, sottolinea il CNDDU, quella che avrebbe dovuto essere una condizione temporanea si è trasformata in una lontananza prolungata dalla famiglia, con conseguenze economiche, personali e professionali. Particolare attenzione viene posta sulla classe di concorso A-46, Scienze giuridiche ed economiche, indicata dal Coordinamento tra quelle maggiormente penalizzate dalla mobilità del 2015. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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