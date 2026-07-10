Domani in regalo il poster di Sant’Andrea

Notizia in breve

Domani sarà possibile ritirare gratuitamente il poster di Sant’Andrea. Il Quartiere di Porta Sant’Andrea celebra la conquista della quarantesima Lancia d’Oro, ottenuta lo scorso giugno. La consegna avverrà durante le celebrazioni di sabato, in occasione delle quali si terranno eventi pubblici. Il poster sarà distribuito gratuitamente ai partecipanti e ai visitatori presenti. La premiazione ufficiale si è svolta alcuni mesi fa, con la vittoria ufficializzata in quell’occasione.