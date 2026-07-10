Domani in regalo il poster di Sant’Andrea
Domani sarà possibile ritirare gratuitamente il poster di Sant’Andrea. Il Quartiere di Porta Sant’Andrea celebra la conquista della quarantesima Lancia d’Oro, ottenuta lo scorso giugno. La consegna avverrà durante le celebrazioni di sabato, in occasione delle quali si terranno eventi pubblici. Il poster sarà distribuito gratuitamente ai partecipanti e ai visitatori presenti. La premiazione ufficiale si è svolta alcuni mesi fa, con la vittoria ufficializzata in quell’occasione.
Arezzo, 10 luglio 2026 – I l Quartiere di Porta Sant’Andrea si appresta a vivere un sabato emozionante festeggiando la conquista della quarantesima Lancia d’Oro, un successo ottenuto sulla lizza lo scorso giugno. Questo storico trofeo, dedicato alla celebre azienda UnoAerre, ha proiettato il popolo biancoverde in una festa assoluta, che troverà il suo culmine in due appuntamenti imperdibili. Il primo omaggio alla vittoria arriverà direttamente nelle mani dei cittadini e dei sostenitori più calorosi. Domani infatti, tutti i lettori e i quartieristi che si recheranno in edicola troveranno una splendida sorpresa: acquistando una copia del quotidiano La Nazione, riceveranno in regalo il poster celebrativo ufficiale dei vincitori dell’ultima edizione della Giostra del Saracino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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