Uno studio dell’Università di Pavia analizza il DNA umano e le contaminazioni sulla Sindone, evidenziando tracce biologiche risalenti a millenni. La ricerca ha identificato variazioni genetiche e contaminazioni di epoche diverse, senza riuscire a determinare un’origine certa delle tracce. La mappatura dettagliata mostra come le tracce si siano accumulate nel tempo, senza chiarire la provenienza o la datazione precisa. Nessuna conclusione definitiva viene tracciata sulla storia della reliquia, solo dati sulle tracce biologiche presenti.

Pavia, 110 luglio 2026 – Un viaggio nella storia attraverso la mappatura dettagliat a delle tracce biologiche invisibli lasciate nei secoli è quello compiuto analizzando il Dna rinvenuto nei frammenti della Sindone, un lenzuolo funerario di lino che reca l’immagine frontale e dorsale di un uomo con evidenti lesioni traumatiche, ma anche la sacra reliquia del cristianesimo, il sudario di Cristo, che da sempre divide Fede e Scienza. Lo studio internazionale. I campioni prelevati nel 1978 ora sono stati esaminati di nuovo. Lo studio internazionale, pubblicato ieri sulla rivista Scientific Reports, è stato guidato dal professor Alessandro Achilli dell’università di Pavia e dal professor Gianni Barcaccia dell’Università di Padova e ha visto la partecipazione anche dell’Università di Torino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Dna umani, contaminazioni e un mistero lungo millenni: il nuovo studio sulla Sindone dell’Università di Pavia

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