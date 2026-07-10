Il contratto dell’unico medico di base nel distretto di Masotti scade a fine mese. La popolazione è preoccupata, perché nessuna comunicazione è stata ancora diffusa su cosa succederà dopo la sua partenza. Nonostante le rassicurazioni ufficiali, alcuni cittadini si chiedono se ci saranno soluzioni alternative o se il servizio sarà sospeso. Nessun dettaglio è stato fornito sulle eventuali procedure di sostituzione o rinnovo del contratto.

"A fine mese terminerà il contratto a tempo determinato dell’unico medico di base presente nel distretto sociosanitario di Masotti. Diversi cittadini di quella frazione ci hanno contattato, allarmati, perché nessuno ancora ha informato la popolazione su ciò che accadrà dopo che il dottor Rastelli avrà lasciato il servizio". E’ l’allarme lanciato da Elena Bardelli, referente di Serravalle Civica, ponendo l’accento su una questione che già lo scorso anno fu argomento di dibattito e di proteste da parte dei cittadini: così come circa dodici mesi fa scadde il contratto del medico di famiglia Francesco Colombo, anche l’accordo del dottor Tito Rastelli, individuato da Asl tramite avviso pubblico, sta arrivando alla scadenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Distretto sanitario di Masotti: "Medico, contratto in scadenza": "Il dottor Rastelli resterà qua"

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