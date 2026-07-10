Disastro di Seveso 50 anni fa la fuoriuscita di diossina | cosa accadde e cosa rimane oggi

Notizia in breve

Il 10 luglio 1976 si verificò una fuoriuscita di diossina da una fabbrica chimica, causando una nube tossica che investì le aree di Desio e Seveso. In poche ore, le popolazioni furono esposte a sostanze altamente contaminanti, provocando danni ambientali e sanitari. Il disastro ha lasciato tracce profonde nei territori coinvolti. A distanza di cinquant’anni, le conseguenze di quell’incidente sono ancora visibili e analizzate.