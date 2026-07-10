Disastro di Seveso 50 anni fa la fuoriuscita di diossina | cosa accadde e cosa rimane oggi
Il 10 luglio 1976 si verificò una fuoriuscita di diossina da una fabbrica chimica, causando una nube tossica che investì le aree di Desio e Seveso. In poche ore, le popolazioni furono esposte a sostanze altamente contaminanti, provocando danni ambientali e sanitari. Il disastro ha lasciato tracce profonde nei territori coinvolti. A distanza di cinquant’anni, le conseguenze di quell’incidente sono ancora visibili e analizzate.
Sono trascorsi ormai cinquant'anni, ma niente di quel giorno è stato dimenticato, specie da chi abita in quelle zone. Il 10 luglio 1976 una nube tossica si sprigionò dalla fabbrica Icmesa di Meda: le cittadine di Desio e di Seveso vennero investite in pieno, subendo un danno ecologico mai visto prima. Quello che è passato alla storia come " disastro di Seveso " viene di diritto annoverato fra i più gravi incidenti industriali dell'epoca più recente. L'allarme scattà intorno alle 12.37, quando un forte surriscaldamento fece saltare il sistema di sicurezza di un reattore chimico: la temperatura interna superò i 500 gradi e si scatenò una pericolosa reazione chimica che portò alla formazione di una densa nube tossica a base di diossina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
DISASTRO DI SEVESO: LA NUBE DI DIOSSINA CHE HA AVVELENATO LA LOMBARDIA
Notizie e thread social correlati
Seveso, il disastro della diossina 50 anni fa e lo scoop sulle donne in gravidanza sfollate: «La nube tossica, il silenzio dei dirigenti, l'evacuazione in ritardo»Cinquant’anni fa, un incidente industriale in un’azienda chimica causò la fuoriuscita di una nube tossica che coinvolse molte donne in gravidanza...
Diossina, 50 anni fa il disastro Icmesa. Il racconto del primario in trincea: “Le foglie ingiallivano, migliaia di animali morivano”Cinquant’anni fa si verificò il disastro di Icmesa, con il primario che ricorda come le foglie ingiallissero e migliaia di animali morissero.
Temi più discussi: Seveso, l’apocalisse in due tempi; 50 anni dal disastro di Seveso della diossina, cosa accadde il 10 luglio 1976 in Brianza. FOTO; Seveso, cinquant'anni dopo: il disastro ambientale che cambiò la legge; Seveso, la lezione di 50 anni fa che vale ancora.
50 anni fa, il disastro di Seveso. Era il #10luglio quando una nube tossica si sprigionò dall’industria chimica ICMESA e investì i comuni limitrofi della bassa Brianza. L’incidente spinse l'Europa a dotarsi di una normativa comune per affrontare e prevenire il risc x.com
In occasione del 50° anniversario del disastro di Seveso del 10 luglio 1976, Rai Teche rende disponibile su RaiPlay Il secolo sintetico - Scienza incoscienza, programma realizzato da Giuseppe Giannotti con la consulenza di Davide Savelli nel 1999 che offr facebook
Disastro di Seveso, 50 anni fa la fuoriuscita di diossina: cosa accadde e cosa rimane oggiEra il 10 luglio 1976, una nube tossica si levò dalla fabbrica Icmesa di Meda, provocando un disastro che ricordiamo ancora oggi ... ilgiornale.it
La prima puntata di Altre Indagini, sul disastro di SevesoUscì tre anni fa: Stefano Nazzi ricostruiva la storia della nube di diossina uscita dall'Icmesa, e di tutto quello che venne dopo. ilpost.it
Caffè Italia * 09/07/26 reddit