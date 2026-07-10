È stato chiarito che l’IVA al 4% sull’acquisto di un’auto non è automaticamente riservata a chi possiede la legge 104. La possibilità dipende dalla categoria di disabilità, dai documenti presentati, dal tipo di veicolo e, in alcuni casi, dall’avere un’auto adattata alle esigenze specifiche. La normativa non garantisce l’applicazione automatica dell’aliquota ridotta, ma richiede il rispetto di determinati requisiti.

L’Iva agevolata al 4% non spetta automaticamente a chi ha la legge 104. Contano categoria di disabilità, documenti, tipo di veicolo e in alcuni casi l'adattamento dell’auto. Ecco i dettagli e quando scattano anche esenzione bollo e Ipt. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Disabili: chi può comprare l'auto con l'Iva al 4%

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Legge 104 grave: come ottenere il comma 3

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