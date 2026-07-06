Sul mercato sono disponibili auto cabrio e spider a meno di 100.000 euro, ideali per l’estate. Tra le opzioni ci sono modelli di diverse marche e dimensioni, con motori a benzina, diesel o elettrici. Alcuni veicoli offrono un design sportivo e tecnologia avanzata, altri puntano sulla praticità e sul comfort. La scelta varia in base alle esigenze di spazio, prestazioni e budget, con molte vetture che garantiscono un’esperienza di guida all’aperto.

L'estate è la stagione perfetta per viaggiare con il vento tra i capelli, una sensazione che solo una vettura scoperta permette di godere appieno. Tradizionalmente riservate a una nicchia, le cabrio e le spider sono ancora presenti sul mercato in piccole quantità, spesso considerate vetture esclusive e costose. Tuttavia, esistono diverse soluzioni accessibili a chi non vuole spendere oltre 100 mila euro, tanti soli ma un cifra accessibile per una parte di automobilisti, che variano dalle piccole utilitarie con il tetto apribile come Fiat 500 e Mini Cooper, per arrivare alle sportive vere come Mazda MX-5 e Bmw Z4, senza dimenticare un modello unico nel suo genere come la Volkswagen T-Roc Cabrio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Auto cabrio e spider a meno di 100 mila euro: cosa si può comprare

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