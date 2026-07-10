Difesa e competenze Txt e Mbda investono su Torino
Txt e Mbda Italia hanno firmato un accordo per potenziare le capacità nel settore della difesa a Torino. L’intesa mira a sviluppare competenze e attività di ricerca nella zona, coinvolgendo università e centri di ricerca locali. L’obiettivo è creare un polo di eccellenza nel settore, con investimenti in formazione e innovazione tecnologica. La collaborazione si focalizza su progetti di sviluppo e sulla creazione di nuove opportunità occupazionali nel territorio.
Txt e Mbda Italia hanno sottoscritto un accordo per rafforzare le competenze nel settore della difesa nell’area di Torino. L’intesa punta a sviluppare attività nei sistemi avanzati, sostenere la crescita del sito torinese di Mbda e avviare un piano di inserimento di oltre cento nuove risorse nei prossimi tre anni, con il coinvolgimento del sistema universitario e della ricerca del territorio. L’accordo prevede che Txt metta a disposizione di Mbda Italia le competenze maturate nel settore Aerospace & Defense per supportare la realizzazione di sistemi complessi e lo sviluppo tecnico delle attività del sito di Torino. La collaborazione... 🔗 Leggi su Formiche.net
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