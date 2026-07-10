difesa e competenze txt e mbda investono su torino

Notizia in breve

Txt e Mbda Italia hanno firmato un accordo per potenziare le capacità nel settore della difesa a Torino. L’intesa mira a sviluppare competenze e attività di ricerca nella zona, coinvolgendo università e centri di ricerca locali. L’obiettivo è creare un polo di eccellenza nel settore, con investimenti in formazione e innovazione tecnologica. La collaborazione si focalizza su progetti di sviluppo e sulla creazione di nuove opportunità occupazionali nel territorio.