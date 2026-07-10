Diamanti | Cesena è una piazza che vive il calcio con passione correrò sotto la curva cantando Romagna mia
Il nuovo calciatore ha annunciato che correrà sotto la curva cantando Romagna mia, come segno di rispetto per i tifosi. Durante la presentazione, ha sottolineato che Cesena è una città che vive il calcio con passione. La squadra ha ricevuto un’accoglienza calorosa, con i tifosi pronti a sostenere il nuovo arrivato fin dal primo giorno. La conferenza si è svolta davanti ai microfoni di vari media.
Cesena, 10 luglio 2026 – L’accoglienza dei ‘ padroni di casa ’ al nuovo arrivato è da tappeto rosso. Il primo a parlare davanti ai microfoni della sala stampa dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi presentando il tecnico Alessandro Diamanti, è il direttore generale Corrado Di Taranto: “Per noi inizia un nuovo ciclo, insieme a un allenatore giovane che con le sue idee e il suo entusiasmo ci ha subito convinti. Credo che Diamanti sarà una sorpresa per tutti ”. A ruota arriva il ds Andrea Mancini: “Sono molto contento, riponiamo una grandissima fiducia in lui. Incarna il profilo che la società cercava e sono sicuro che faremo grandi cose insieme”. Il sorriso di Diamanti: “Ho entusiasmo, energia e determinazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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