Diamanti | Cesena è una piazza che vive il calcio con passione correrò sotto la curva cantando Romagna mia

Da sport.quotidiano.net 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo calciatore ha annunciato che correrà sotto la curva cantando Romagna mia, come segno di rispetto per i tifosi. Durante la presentazione, ha sottolineato che Cesena è una città che vive il calcio con passione. La squadra ha ricevuto un’accoglienza calorosa, con i tifosi pronti a sostenere il nuovo arrivato fin dal primo giorno. La conferenza si è svolta davanti ai microfoni di vari media.

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Cesena, 10 luglio 2026 – L’accoglienza dei ‘ padroni di casa ’ al nuovo arrivato è da tappeto rosso. Il primo a parlare davanti ai microfoni della sala stampa dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi presentando il tecnico Alessandro Diamanti, è il direttore generale Corrado Di Taranto: “Per noi inizia un nuovo ciclo, insieme a un allenatore giovane che con le sue idee e il suo entusiasmo ci ha subito convinti. Credo che Diamanti sarà una sorpresa per tutti ”. A ruota arriva il ds Andrea Mancini: “Sono molto contento, riponiamo una grandissima fiducia in lui. Incarna il profilo che la società cercava e sono sicuro che faremo grandi cose insieme”. Il sorriso di Diamanti: “Ho entusiasmo, energia e determinazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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