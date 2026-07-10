Il regista Paul Feig si avvicina per la prima volta al genere horror con un nuovo progetto sviluppato da Blumhouse e Atomic Monster. La sceneggiatura originale è firmata da Daniel Gold. La produzione coinvolge due delle principali aziende del cinema horror contemporaneo. Non sono stati forniti dettagli sulla data di uscita o sul cast.

Il regista Paul Feig è pronto a misurarsi per la prima volta in assoluto con il genere horror puro. Il progetto nasce da una sceneggiatura originale di Daniel Gold ed è sviluppato da due dei colossi più importanti del cinema horror contemporaneo, Blumhouse e Atomic Monster. Sebbene non ci sia ancora uno studio ufficialmente legato alla distribuzione, la Universal Pictures è considerata la candidata principale per accaparrarsi i diritti, visti i fortissimi legami storici con le società di Jason Blum e James Wan. Sebbene la logline dettagliata sia attualmente tenuta sotto stretto riserbo, le prime indiscrezioni sulla trama di Detention... 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Detention: Paul Feig alla regia del nuovo horror di Blumhouse e Atomic Monster

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