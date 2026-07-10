Denise King una voce dall’America Parte la stagione del Gruppo dei 10

Notizia in breve

È iniziata la stagione estiva del Gruppo dei 10 con l’evento “Tutte le Direzioni in Summertime. and more! 2026”. La manifestazione comprende tre appuntamenti dedicati alla voce femminile, con il primo che ha visto la partecipazione di Denise King, cantante americana. La serie di incontri si svolge in diverse location e mira a promuovere artisti emergenti e consolidati nel panorama musicale.