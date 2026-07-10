Denise King una voce dall’America Parte la stagione del Gruppo dei 10

Da ilrestodelcarlino.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È iniziata la stagione estiva del Gruppo dei 10 con l’evento “Tutte le Direzioni in Summertime. and more! 2026”. La manifestazione comprende tre appuntamenti dedicati alla voce femminile, con il primo che ha visto la partecipazione di Denise King, cantante americana. La serie di incontri si svolge in diverse location e mira a promuovere artisti emergenti e consolidati nel panorama musicale.

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Inizia ufficialmente la stagione estiva del Gruppo dei 10, Tutte le Direzioni in Summertime. and more! 2026, con il primo di tre appuntamenti dedicati alla voce femminile. La prima parte della programmazione si svolgerà tra Ferrara e il Bagno Marrakech del Lido di Spina, seguendo un filone di sicuro intrattenimento, all’insegna della qualità musicale. Come da tradizione, si inizia in città, al Molo Wunderkammer (via Darsena 57), dove si terrà il primo concerto inserito in Un fiume di musica 2026 – Festival della solidarietà, rassegna promossa dall’Associazione Musicisti di Ferrara Aps, con cui il Gruppo dei 10 ha già collaborato nella scorsa... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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