Delitto Garlasco viene finalmente fuori | Ha raccontato tutto Bomba

A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, sono stati resi noti nuovi dettagli dagli atti dell'inchiesta. Secondo le fonti, l’indagato avrebbe fornito una versione completa degli eventi, rivelando elementi che non erano stati precedentemente divulgati. La rivelazione si aggiunge alle discussioni sul caso, mantenendo alta l’attenzione sull’evoluzione delle indagini. La ricostruzione fornita dall’indagato ha suscitato interesse tra gli investigatori e gli esperti legali.

A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, continuano a emergere particolari contenuti negli atti dell’inchiesta che alimentano il dibattito pubblico sul caso. Tra questi c’è un verbale reso nel 2007 da un collega di Chiara Poggi, tornato recentemente all’attenzione dopo essere stato rilanciato sui social da Albina Perri, direttrice del settimanale Giallo. Secondo quanto riportato nel verbale, il collega raccontò che nel giugno 2007, poche settimane prima dell’omicidio, Chiara aveva chiesto un permesso di circa tre ore dal lavoro per recarsi nella zona di Milano Cadorna, senza spiegare il motivo dell’assenza. Al suo rientro, sempre secondo il testimone, la giovane avrebbe riferito soltanto che una persona, senza precisare se si trattasse di un conoscente o di uno sconosciuto, le aveva offerto da bere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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DELITTO DI GARLASCO: HA PARLATO IL TESTIMONE.

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