A Bruxelles e Strasburgo, i temi principali sono il conflitto in Ucraina, il dialogo con Mosca e l’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea. Nei dibattiti dell’Europarlamento si discutono anche i Decreti Beneš, mentre il presidente del Consiglio Europeo promuove incontri riservati con la Russia. Le discussioni politiche si svolgono spesso lontano dai riflettori, con incontri secretati e confronti frequenti tra le istituzioni europee e i rappresentanti russi.

A Bruxelles e a Strasburgo il dibattito politico infuria molto più spesso di quanto non si legga sul mainstream. Vi sono temi caldi come il conflitto in Ucraina o il dialogo con la Russia, che fra tante polemiche viene promosso dietro le quinte dal presidente del Consiglio Europeo António Costa. E di recente è tornata alla ribalta una questione quasi ignota all’opinione pubblica italiana, ma estremamente importante per gli equilibri sociali e politici dell’Europa Centrale: i decreti Beneš e le altre risoluzioni che al termine della Seconda Guerra mondiale regolarono l’esproprio dei beni e lo spostamento delle minoranze etniche nei Paesi della Mitteleuropa. 🔗 Leggi su Api.follow.it

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