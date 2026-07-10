Debutta La Spezia Festival C’è Emma in piazza Europa
Emma Marrone ha aperto il ‘La Spezia Estate Festival’ con un concerto in piazza Europa, portando sul palco una tappa del suo Live Tour 2026.
Emma Marrone inaugura il cartellone dei concerti del ‘La Spezia Estate Festival’ con una tappa del suo Live Tour 2026, consolidando il suo ruolo di interprete centrale nel panorama pop italiano contemporaneo. L’appuntamento, previsto per domani alle 21.30 in piazza Europa, rappresenta una tappa significativa del percorso artistico della cantante, reduce da una stagione caratterizzata da una rinnovata risonanza mediatica e dal successo consolidato delle sue recenti pubblicazioni. La carriera di Emma attraversa oggi una fase di particolare dinamismo, alimentata da fenomeni digitali che hanno proiettato brani del suo repertorio storico in cima alle classifiche di ascolto attuali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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