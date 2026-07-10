De La Fuente ha detto alla squadra di non pensare alla Francia prima del secondo quarto di finale del Mondiale. Questa sera si sfidano Spagna e Belgio dopo che la Francia ha battuto il Marocco 1-0 nei minuti di recupero contro il Portogallo, con Merino in campo. La partita tra le due nazionali europee si svolge dopo l’eliminazione del Marocco e la vittoria francese. Nessun altro dettaglio sui risultati di questa sfida è ancora disponibile.

Los Angeles, 10 luglio 2026 – Questa sera c'è il secondo quarto di finale del Mondiale. Dopo la vittoria della Francia contro il Marocco, tocca a Spagna e Belgio: i primi sono reduci dalla vittoria per 1-0 contro il Portogallo, arrivata nei minuti di recupero del secondo tempo grazie all'ingresso in campo di Merino. I secondi, invece, hanno eliminato gli Stati Uniti con un netto 4-1 nel segno di De Ketelaere, Vanaken e Lukaku. Chi vincerà se la vedrà proprio con la Francia, una delle favorite per la vittoria finale. De La Fuente sa che per lo scontro di questa sera tutte le pressioni sono sulla sua Spagna, ma nessuno deve pensare di aver già vinto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - De La Fuente avvisa la squadra: “Non dobbiamo pensare alla Francia”

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