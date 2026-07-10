A fine maggio, un uomo di 49 anni è stato denunciato dopo aver causato danni a diverse auto a Brescello. Le indagini dei carabinieri della caserma locale hanno ricostruito gli eventi e identificato il responsabile. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’episodio o sul numero di veicoli coinvolti. La denuncia è stata presentata a seguito delle verifiche svolte dagli investigatori. La vicenda è ora al vaglio delle autorità competenti.

Brescello (Reggio Emilia), 10 luglio 2026 – I fatti risalgono a fine maggio, ma ora le indagini dei carabinieri della caserma di Brescello hanno portato alla denuncia di un uomo di 48 anni, residente nel Reggiano, accusato di aver danneggiato alcune auto in sosta a Brescello, nel centro abitato, rompendo gli specchietti retrovisori esterni senza un apparente motivo. Almeno quattro le vetture prese di mira tra cui Piazza Mingori, via Allende e via Kennedy. I militari, grazie alle immagini della videosorveglianza messa a disposizione dagli impianti gestiti dalla polizia locale, hanno avuto la possibilità di identificare il presunto vandalo, ora denunciato per danneggiamento aggravato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Danni alle auto a Brescello, denunciato un 49enne

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