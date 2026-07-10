Dalle polemiche ai dubbi | l’Ultimate Edition di GTA 6 avrà una versione fisica?

Da metropolitanmagazine.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I preordini di GTA 6 sono stati aperti, ma l’annuncio dell’assenza di una versione fisica ha scatenato polemiche. La versione digitale sarà l’unica disponibile al lancio. La decisione ha suscitato dubbi tra i fan, che si chiedono se ci saranno alternative future. Nessuna conferma ufficiale è arrivata riguardo a un’edizione fisica dell’Ultimate Edition.

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L’apertura dei preordini di Grand Theft Auto 6, come era prevedibile che accadesse, ha generato hype. Tuttavia, era altrettanto prevedibile che nascessero polemiche, soprattutto a seguito dell’annuncio dell’ assenza del fisico. Molti utenti, infatti, sono stati travolti da un’ondata di confusione circa l’ Ultimate Edition di GTA 6. In particolar modo i collezionisti, infatti, si stanno chiedendo se questa versione potrà essere acquistata in formato fisico o rimarrà un’esclusiva degli store digitali. Qualora foste intenzionati a cercare su Amazon o dai rivenditori autorizzati la vostra copia da aggiungere alla collezione, potreste rimanere delusi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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