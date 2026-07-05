Dopo pochi giorni dall’apertura dei preordini, i primi utenti hanno espresso insoddisfazione riguardo all’Ultimate Edition di GTA 6. Le critiche si concentrano sulla mancanza di una copia fisica del gioco, annunciata ufficialmente, e sulla versione digitale, che alcuni considerano troppo costosa. Le proteste sono arrivate subito, con commenti che evidenziano il disagio di chi preferisce il supporto cartaceo e la sensazione di essere stati esclusi.

È passato obiettivamente poco dall’apertura dei preordini di GTA 6, eppure le lamentele dei fan sono arrivate in tempo zero. Se il caso più eclatante si è focalizzato sull’assenza di una copia fisica, gli utenti si sono ritagliati uno spazio per criticare anche la versione specifica del titolo. Come molti sapranno, il videogioco sviluppato da Rockstar Games comprende la versione standard a 79,99 euro e la Ultimate Edition a 99,99 euro. Quest’ultima citata rappresenta proprio quella finita al centro del dibattito e il motivo riguarderebbe proprio i contenuti aggiuntivi della versione. Per GTA 6 il solo preordine è bastato a generare polemiche, ma cosa c’entra l’Ultimate Edition?. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dopo la copia fisica arriva un’altra polemica per GTA 6: l’Ultimate Edition

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Non è prova che una copia fisica arriverà eventualmente per gta6? reddit

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