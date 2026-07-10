Dalle fughe mondiali alla volata di Sanremo | tutte le meraviglie di Pogacar

Tadej Pogacar ha conquistato il suo quindicesimo successo nel 2026, in appena 22 giorni di competizione. La sua vittoria più recente si aggiunge a una serie di imprese che hanno attraversato eventi come le fughe mondiali e la corsa a Sanremo. Il ciclista sloveno ha dimostrato una costanza notevole, accumulando vittorie in diverse gare nel corso dell’anno. La sua attività si conferma tra le più prolifiche nel panorama ciclistico di questa stagione.

Il collezionista di imprese ne ha combinata un’altra. Tadej Pogacar è arrivato a 15 successi su 22 giorni di competizione nel 2026, mentre era sui rulli ha fatto notare a Isaac Del Toro che la sua “trenata” per lanciarlo sul Tourmalet era stata addirittura troppo forte, e nel frattempo ha costretto tutti a rispolverare alcune delle sue perle più preziose, perché il gioco dei confronti stuzzica sempre. Se parliamo di fughe da lontano – tenendo conto, ovviamente, nell’importanza del palcoscenico – allora ecco il riferimento al Mondiale di Kigali (Ruanda) 2025, il secondo dei due consecutivi (finora) vinti dallo sloveno. Pogi si era presentato al via da campione in carica e già la cavalcata dell’anno prima a Zurigo era stata leggendaria: 100 chilometri di fuga, 51,5 da solo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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