Definire criteri condivisi per la misurazione della rappresentanza datoriale. Rafforzare la trasparenza della contrattazione collettiva e individuare il contratto da assumere come riferimento per la determinazione del “salario giusto”. Sono questi gli obiettivi dell’intesa sottoscritta da quattordici associazioni datoriali: AGCI, ANIA, Casartigiani, CLAAI, CNA, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confetra, Confindustria, Confservizi - la Confederazione formata da Utilitalia e Asstra - e Legacoop. Il documento disciplina la misurazione della rappresentanza sia ai fini istituzionali sia nell’ambito della contrattazione collettiva. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Dalla rappresentanza al lavoro giusto, intesa tra 14 associazioni d’impresa: ecco le novità

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