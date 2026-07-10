Tutte le scuole dell’isola, dalla primaria alle superiori, sono ora collegate alla rete europea dedicata all’educazione all’oceano. Il progetto include lezioni di biologia, attività sul territorio, ricerca scientifica e iniziative di cittadinanza ambientale. A Elba, alcune aule si svolgono all’aperto, come sulla spiaggia, e proseguono in laboratorio, integrando l’apprendimento con esperienze dirette nel contesto naturale.

A ll’Elba c’è un’aula che non ha pareti, ma una linea d’orizzonte. Le lezioni non si fermano ai libri di testo, continuano sulla spiaggia e poi in laboratorio. L’isola al largo della Toscana è il primo territorio europeo in cui tutte le scuole, dalle elementari alle superiori, hanno ottenuto il riconoscimento di Blue Schools. Le scuole blu sono una rete, promossa dalla Commissione europea insieme alla Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’UNESCO (UNESCO-IOC), creata per diffondere l’educazione all’oceano. Leggi anche › Francesca Fabrizi, la farista dell’Elba A scuola di mare: l’Elba è il primo territorio europeo dove tutti gli istituti sono “Blue Schools”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalla primaria alle superiori, tutte le scuole dell'isola entrano nella rete europea che porta l'educazione all'oceano nelle classi. Non solo lezioni di biologia, ma progetti sul territorio, ricerca scientifica e cittadinanza ambientale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Educazione sentimentale e affettiva obbligatoria in tutte le scuole, per tutte le età e senza consenso informato”, la richiesta della rete “Educare alle Differenze”La rete “Educare alle Differenze” propone che l’educazione sentimentale e affettiva diventi obbligatoria in tutte le scuole italiane, per tutte le...

Educazione sessuo-affettiva nelle scuole: divieto per infanzia e primaria, dalle medie solo con ok dei genitori. LEGGE in Gazzetta (in vigore dal 7 luglio)Dal 7 luglio entra in vigore la legge che vieta l'insegnamento di educazione sessuo-affettiva nelle scuole dell'infanzia e primaria.

Argomenti più discussi: Allarme scuola: mancano 4 mila docenti e preoccupa il sostegno. Carenze del 55% alla primaria; Emergenza sostegno a Torino: quasi 2mila cattedre scoperte; Scuola dal 31 agosto, è boom di iscrizioni. In un solo giorno coperto un terzo dei posti disponibili. Il progetto di Bologna; Verona pioniera nell'educazione a scuola sul primo soccorso: oltre 21 mila studenti formati grazie al sostegno della famiglia Rana.