Dal red carpet alle tribune
Durante i Mondiali FIFA 2026, l’attenzione si concentra anche sulle tribune, dove i tifosi seguono il torneo con entusiasmo. I giornalisti notano che, parallelamente all’incontro tra squadre, si svolge un grande evento di stile tra i presenti. Le foto catturano outfit di celebrità e influencer seduti tra il pubblico, creando un momento di attenzione mediatica anche fuori dal campo. La moda si unisce alla passione sportiva, diventando parte integrante dell’atmosfera del torneo.
B ig match di stile. Mentre i Mondiali FIFA 2026 entrano nella fase più calda ed entusiasmante, gli occhi di spettatori e fans non guardano solo il campo, ma tengono d’occhio anche le tribune. Dove in molti sperano finalmente di scovare la nuova chiacchierata fidanzata di Kylian Mbappé: Ester Expósito. Mondiali 2026, non solo talento: i calciatori più stilosi e affascinanti in campo X Lanciata dalla serie Netflix Élite, l ‘attrice spagnola si è ritagliata un ruolo di primo piano nel mondo della moda. Tra apparizioni sul red carpet, sfilate e campagne pubblicitarie. In attesa di un possibile derby tra la sua Spagna e la Francia del compagno Mbappé, Ester Expósito è l’ icona di stile Gen Z da tenere d’occhio. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Robbie, Elordi light up red carpet for Wuthering Heights premiere
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