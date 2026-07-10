Dal red carpet alle tribune

Da iodonna.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante i Mondiali FIFA 2026, l’attenzione si concentra anche sulle tribune, dove i tifosi seguono il torneo con entusiasmo. I giornalisti notano che, parallelamente all’incontro tra squadre, si svolge un grande evento di stile tra i presenti. Le foto catturano outfit di celebrità e influencer seduti tra il pubblico, creando un momento di attenzione mediatica anche fuori dal campo. La moda si unisce alla passione sportiva, diventando parte integrante dell’atmosfera del torneo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

B ig match di stile. Mentre i Mondiali FIFA 2026 entrano nella fase più calda ed entusiasmante, gli occhi di spettatori e fans non guardano solo il campo, ma tengono d’occhio anche le tribune. Dove in molti sperano finalmente di scovare la nuova chiacchierata fidanzata di Kylian Mbappé: Ester Expósito. Mondiali 2026, non solo talento: i calciatori più stilosi e affascinanti in campo X Lanciata dalla serie Netflix  Élite, l ‘attrice spagnola si è ritagliata un ruolo di primo piano nel mondo della moda. Tra apparizioni sul red carpet, sfilate e campagne pubblicitarie. In attesa di un possibile derby tra la sua Spagna e la Francia del compagno Mbappé, Ester Expósito è l’ icona di stile Gen Z da tenere d’occhio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

dal red carpet alle tribune
© Iodonna.it - Dal red carpet alle tribune
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Robbie, Elordi light up red carpet for Wuthering Heights premiere

Video Robbie, Elordi light up red carpet for Wuthering Heights premiere

Notizie e thread social correlati

Festival di Cannes 2026: Penelope Cruz torna dopo 7 anni sul red carpet di Cannes con lob baciato dal sole. I beauty look del decimo red carpet e i nostri votiAl Festival di Cannes 2026, Penelope Cruz ha fatto ritorno dopo sette anni sul red carpet, indossando un lob baciato dal sole.

Capovilla dal red carpet al palco: "Ecco i miei nuovi Cattivi Maestri"Pierpaolo Capovilla, noto per la sua voce diretta e impegnata nella musica italiana, si esibirà questa sera al Festival Botanique con il suo nuovo...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web