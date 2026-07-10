B ig match di stile. Mentre i Mondiali FIFA 2026 entrano nella fase più calda ed entusiasmante, gli occhi di spettatori e fans non guardano solo il campo, ma tengono d’occhio anche le tribune. Dove in molti sperano finalmente di scovare la nuova chiacchierata fidanzata di Kylian Mbappé: Ester Expósito. Mondiali 2026, non solo talento: i calciatori più stilosi e affascinanti in campo X Lanciata dalla serie Netflix Élite, l ‘attrice spagnola si è ritagliata un ruolo di primo piano nel mondo della moda. Tra apparizioni sul red carpet, sfilate e campagne pubblicitarie. In attesa di un possibile derby tra la sua Spagna e la Francia del compagno Mbappé, Ester Expósito è l’ icona di stile Gen Z da tenere d’occhio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal red carpet alle tribune

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Robbie, Elordi light up red carpet for Wuthering Heights premiere

Notizie e thread social correlati

Festival di Cannes 2026: Penelope Cruz torna dopo 7 anni sul red carpet di Cannes con lob baciato dal sole. I beauty look del decimo red carpet e i nostri votiAl Festival di Cannes 2026, Penelope Cruz ha fatto ritorno dopo sette anni sul red carpet, indossando un lob baciato dal sole.

Capovilla dal red carpet al palco: "Ecco i miei nuovi Cattivi Maestri"Pierpaolo Capovilla, noto per la sua voce diretta e impegnata nella musica italiana, si esibirà questa sera al Festival Botanique con il suo nuovo...