Le indiscrezioni circolate nei mesi scorsi parlavano di una possibile staffetta, a carattere temporaneo, fra la Dacia Spring attuale e una seconda citycar full electric dalla denominazione inedita (in particolare sembrava il pole position il naming Evader, con il suo richiamo ad altri modelli della gamma, come la Duster, la Bigster e la Jogger). Ed invece, come annunciato qualche giorno fa, la casa romena di proprietà del gruppo Renault ha deciso di proseguire nel segno della continuità, anche per dare seguito al successo riscontrato dalla piccola (è lunga 3.701 mm, con un passo di 2.423 mm, larga 1.583 mm e alta 1.489 mm, mentre il... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dacia Spring: la seconda generazione prodotta in Europa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TEN 588 | Slate Confirms Price, Xiaomi Autonomous Record, Polestar BANNED In U.S.

Notizie e thread social correlati

Nuova Dacia Spring 2026: come sarà la baby elettrica?La Dacia Spring 2026 è già disponibile sul mercato, segnando una fase di aggiornamento per il modello.

Nuova Dacia Evader 2026: come sarà l’erede della Spring?Una nuova vettura elettrica di Dacia, chiamata temporaneamente Evader, è in sviluppo e si prevede che arriverà nel 2026.

Argomenti più discussi: Dacia Spring 2.0: ecco la nuova generazione che promette di stupire; Nuova Dacia Spring 2027: mi manda Twingo e costerò meno; Le auto elettriche più economiche del 2026; La Leapmotor T03 straccia Dacia e Tesla con numeri mai visti.