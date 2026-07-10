da sinner a messi la fretta di dare sentenze

Dopo l’errore dal dischetto contro l’Egitto, Lionel Messi ha sbagliato quattro rigori su otto ai Mondiali, con una percentuale di successo del 50%. Alcuni critici hanno ripreso a mettere in discussione la sua statura di più grande calciatore di sempre. La discussione si riaccende dopo questa serie di errori, mentre sui social si moltiplicano i commenti che mettono in dubbio le sue capacità.

Finalmente nessuno più dubita che Lionel Messi sia il più grande calciatore mai esistito? Non è così scontato: all’ennesimo suo errore dal dischetto contro l’Egitto (ne ha sbagliati quattro su otto ai Mondiali, con una pessima media realizzativa del 50%), molti detrattori storici della Pulce si sono rifatti vivi. Sono gli stessi che ritenevano blasfemo il solo paragone con Maradona, l’uomo capace di “vincere un Mondiale da solo”, secondo una narrazione diventata un mantra, ma sicuramente falsa, almeno fino all’ultimo successo dell’Argentina di Leo in Qatar. E parliamo di Messi, l’uomo più vincente della storia del calcio. Del resto non ha avuto un destino migliore il suo alter ego Cristiano Ronaldo, considerato a giorni alterni un palestrato bollito e uno stoccatore implacabile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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