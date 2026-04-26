Jannik Sinner ha superato facilmente il terzo turno del Masters 1000 a Madrid, battendo Moller e qualificandosi per gli ottavi di finale. In vista dei prossimi incontri, il giocatore affronterà uno tra Norrie e Tirante. Durante la partita, ha commentato che il caldo influisce sulla velocità della palla, che tende a partire di più con l’aumentare delle temperature.

Nessun problema per Jannik Sinner che supera agevolmente il terzo turno del Masters 1000 a Madrid e vola agli ottavi di finale. Il numero uno al mondo si è imposto facilmente sul 22enne qualificato danese Elmer Moller, numero 169 Atp, in due set con il punteggio di 6-2, 6-3 in un’ora e 18 minuti di partita. Nel prossimo turno Sinner sfiderà il vincente del match tra Cameron Norrie e Tiago Tirante per conquistare l’accesso ai quarti di finale. Sinner ha condotto il match dall’inizio alla fine, sperimentando anche qualche soluzione nuova. Nel primo set l’azzurro ha da subito accelerato, trovando il break sia nel quarto gioco, sia nel sesto, portandosi sul 5-1.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sinner va di fretta: batte senza problemi Moller e vola agli ottavi. Affronterà o Norrie o Tirante: “Qui più fa caldo e più la palla parte”

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