Da L' amante di Lady Chatterley a Lolita passando per Le relazioni pericolose | sei libri erotici da leggere almeno una volta nella vita tra scandali censura e capolavori senza tempo

L ’estate è spesso il momento ideale per recuperare quei classici che aspettano da tempo sul comodino. Tra questi trovano spazio anche i grandi romanzi della letteratura erotica, opere che hanno attraversato processi, divieti e scandali prima di essere riconosciute come capolavori. Sei titoli che raccontano il desiderio nelle sue molteplici sfumature, intrecciandolo con temi universali come il potere, la libertà e l’identità. Ecco sei libri erotici da leggere almeno una volta nella vita. “L’amante di Lady Chatterley” di D.H. Lawrence (Newton Compton Editori) Uscito in Inghilterra nel 1928, L’amante di Lady Chatterley fece immediatamente scalpore e scandalo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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Lady Chatterley's Lover (2022) Movie | Emma Corrin, Jack O'Connell | Full Detaile, Review and Facts

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