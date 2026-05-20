Una maglia di Dua Lipa si distingue come un capo dall’aspetto semplice e naturale, adatto anche alla stagione estiva e perfetto per essere indossato tutto il giorno. Si tratta di un esempio di come alcuni vestiti, apparentemente essenziali, possano diventare subito riconoscibili e apprezzati. La versatilità di questo tipo di maglia la rende una scelta senza troppi sforzi, capace di adattarsi a diversi stili e occasioni, senza perdere di vista la praticità.

Ci sono capi che a prima vista sembrano semplici, quasi essenziali, ma che appena indossati riescono a trasformarsi in un “oggetto” di culto. La maglia a righe traduce nella pratica questo concetto perché c’è in lei qualcosa di profondamente sofisticato che rimanda immediatamente a un immaginario bohémien e senza tempo. Una sensazione che deve aver percepito anche Dua Lipa tanto da averla voluta immortalare in uno scatto social e renderla – di nuovo – la maglia da avere nel proprio guardaroba se vuoi uno stile effortless e di classe. Della maglia a righe di Dua Lipa non ti stancherai mai. È vero che ci sono dei capi considerati evergreen e con la maglia a righe non siamo legati a nulla, possiamo sceglierla nel modello che vogliamo e abbinarla con qualsiasi capo: ha sempre il potere magico di elevare il look. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Questa maglia di Dua Lipa è la scelta effortless, anche in versione estiva, da indossare all day

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