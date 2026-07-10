Il 10 luglio 2026 si è diffusa la notizia di un presunto veto di Mediaset che avrebbe impedito a Barbara D’Urso di lavorare in Rai. La vicenda ha riacceso l’attenzione sul tema dei blocchi tra le reti televisive italiane. Fabrizio Corona aveva già parlato di un veto di questo tipo, attribuendolo a Ilary Blasi, alimentando discussioni e meme tra gli appassionati di tv e trash. La storia si è consolidata come uno dei momenti più citati della tv italiana.

Milano, 10 luglio 2026 - “Un veto per non far lavorare Barbara D’Urso in Rai”. Alzi la mano chi è appassionato di tv e trash e non ha subito pensato a uno dei momenti cult della tv italiana degli ultimi decenni caratterizzati proprio dal termine “veto”: quello di cui Fabrizio Corona aveva sostenuto di essere vittima per mano di Ilary Blasi. Anche in quel caso, come in quello che vede protagonista Barbara D’Urso, l’esistenza di un presunto veto si è subito sciolta come neve al sole. "Veto de che? Io avrei dato un veto alla Rai, e anche a La7, Prime, Netflix visto che non mi risulta lavori altrove? Ma se avessi avuto questo potere non l'avrei usato per esempio per Ei Tower? (società che fornisce infrastrutture a Mediaset e ad altri operatori televisivi, ndr). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Da Barbara D’Urso a Fabrizio Corona: quando un (presunto) veto di Mediaset diventa cult

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