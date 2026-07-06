BARBARA D’URSO PREMIATA ALLA CARRIERA | IL VETO? QUANDO MI VEDRETE SU RAI1…

Barbara d’Urso ha ricevuto un premio alla carriera durante un evento. Ha commentato i rumors sul suo possibile ritorno in tv, in particolare riguardo alla giuria di un programma di ballo. La conduttrice ha detto che tornerà su Rai1 solo quando sarà il momento, senza fornire dettagli aggiuntivi. La premiazione si è svolta in un contesto ufficiale, senza ulteriori annunci o conferme ufficiali sul suo futuro televisivo.

Barbara d’Urso è stata premiata alla carriera e nell’occasione ha parlato dei continui rumors sul suo ritorno in tv, a partire dalla giuria di Ballando con le Stelle. Nella splendida cornice di Alassio, celebre località della Liguria, la conduttrice e attrice ha ricevuto il Premio Alassio per la Tv con particolare riferimento al lungo percorso professionale e alla capacità di linguaggio tra intrattenimento e infotainment di cui è stata maestra tra Pomeriggio 5, Domenica Live e Live: Non è la d’Urso. “Bello questo premio alla carriera, carriera che continuerà. È un premio a metà della mia carriera. Sono orgogliosa e felice, perché è un premio molto autorevole. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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PREMIATA ALLA CARRIERA: IL VETO QUANDO MI VEDRETE SU RAI1…

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