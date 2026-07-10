Nel 1955, l’autore affermava che in passato i potenti avevano potuto ridere, mentre oggi la censura impediva loro di farlo. In un’intervista, Malaparte criticava la pesantezza della censura in Italia, pochi anni prima del successo di “Maledetti toscani”. La sua riflessione si concentrava sulla differenza tra il passato e il presente, evidenziando come le restrizioni influenzassero la libertà di espressione degli intellettuali.

Luca Scarlini In una intervista alla Nazione del 18 luglio 1955, Curzio Malaparte, allora all’apice della fama, dopo “Kaputt“ e “La pelle“, e poco prima del grande successo di “Maledetti toscani“, parlava della situazione pesante della censura in Italia. "Altri tempi quando in Turlupineide comparivano i maggiori uomini politici del tempo. Un giorno al suo amico Gaetano Natale, Giovanni Giolitti – che era presidente del consiglio, disse stasera voglio andare a teatro a godermi lo spettacolo di Giolitti che balla e che canta. E infatti andò a teatro e si divertì, e non ci rimase affatto male quando sentendo che gli spettatori lo chiamavano Palamidone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Curzio Malaparte sfida la censura: "Prima i potenti sapevano ridere"

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