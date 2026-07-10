Un incendio ha coinvolto una palazzina in via Margarita, a Cuggiono, nella notte. Venti persone sono state evacuate e due sono rimaste intossicate. Le fiamme hanno danneggiato parte dell’edificio, intervenuti i vigili del fuoco. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Non sono stati segnalati altri feriti o danni gravi. Le operazioni di spegnimento sono terminate senza ulteriori complicazioni.

Cuggiono (Legnano), 10 luglio 2026 – Notte di paura per un incendio che ha coinvolto una palazzina residenziale in via Franz Margarita, a poca distanza dalla sede ospedaliera, provocando infine l’evacuazione di una ventina di residenti e l’intossicazione di due persone. Le fiamme, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, si sono sviluppate rapidamente all’interno dello stabile intorno alla mezzanotte, a quanto pare partendo da un balcone nella parte superiore dell’edificio, richiamando sul posto numerose squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Milano. Tanta paura, poi i soccorsi. Nel giro di pochi minuti dall’allarme sono giunti diversi mezzi di soccorso, con circa trenta vigili del fuoco impegnati in una lunga e complessa operazione di spegnimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cuggiono, fiamme in una palazzina di via Margarita. Venti evacuati: si indaga sulle cause del rogo

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