Cims ottiene il primo via libera del tribunale di Bologna nel percorso di risanamento avviato con la composizione negoziata della crisi. Il presidente designato Pasquale Liccardo ha infatti confermato le misure protettive richieste dalla cooperativa di Borgo Tossignano, che è socio di maggioranza (51%) di Bologna Servizi Cimiteriali (Bsc), garantendo per 120 giorni uno ‘scudo’ nei confronti delle azioni dei creditori, e consentendo così all’azienda di proseguire le trattative sul piano di rilancio. Si tratta del pronunciamento atteso dopo l’udienza del 30 giugno, nella quale la cooperativa aveva illustrato il progetto predisposto con il supporto dell’esperto incaricato, l’avvocato Marcello Tarabusi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Crisi Cims, sì allo scudo verso i creditori

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