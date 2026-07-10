Un commento recente ha messo in evidenza che il centrocampista, ormai 42enne, continua a essere considerato un giocatore eccezionale, ma la sua età è un dato di fatto. Durante il mercato, si cerca di bilanciare l’esperienza dei veterani con l’inserimento di giovani talenti. La discussione si concentra sull’importanza di valutare attentamente la carta d’identità rispetto al rendimento in campo.

Durante il calciomercato bisogna sempre trovare l'equilibrio tra l'esperienza dei grandi campioni e la necessità di inserire giovani di grandi prospettive in rosa. Quando si parla di top player assoluti, la gestione è ancora più difficile vista l'importanza dei giocatori. La strategia dei rossoneri sul fronte dei rinnovi e della gestione della rosa continua e anche il futuro di Luka Modric fa discutere: il centrocampista sembra destinato a restare anche al Milan, ma c'è anche chi non è d'accordo. Il giornalista Michele Criscitiello ha parlato così della possibile permanenza di Luka Modric al Milan per un'altra stagione (le parole dall'account X di Sportitalia): "Con tutto il rispetto ha 42 anni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Criscitiello su Modric: "Ha 42 anni. E' un fenomeno, ma la carta d'identità presenta il conto"

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