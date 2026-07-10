Covo dipendente 60enne trovato privo di coscienza in cava | soccorso con il defibrillatore è grave

Un uomo di circa 60 anni è stato trovato privo di sensi in una cava di Covo nel primo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno utilizzato un defibrillatore per rianimarlo. Trasportato d’urgenza in ospedale, le sue condizioni sono considerate gravi. Nessuna informazione è stata resa nota sulle cause dell’incidente o sulle circostanze che hanno portato all’episodio.

Covo. Un uomo sulla sessantina è stato soccorso nel primo pomeriggio di oggi in un impianto di escavazione situato in località Cava Bellinzana, dopo essere stato trovato privo di coscienza. L’allarme è scattato poco prima delle 13.40. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un’ambulanza, l’automedica e l’elisoccorso. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi. Il 60enne è stato sottoposto alle manovre di rianimazione, con l’utilizzo del defibrillatore, quindi trasferito in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con l’elisoccorso, intubato. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento. Secondo le prime informazioni, l’uomo potrebbe essere caduto e aver battuto la testa contro un manufatto metallico, ma non è esclusa l’ipotesi di un malore che avrebbe preceduto la caduta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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