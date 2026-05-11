Insegnante trovato privo di vita

Un insegnante è stato trovato senza vita nella sua abitazione. La moglie aveva tentato ripetutamente di contattarlo senza successo per diverse ore, soprattutto attraverso il telefono cellulare. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto e stanno conducendo le indagini. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso. La salma è stata comunque sottoposta agli accertamenti necessari.

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La moglie non riusciva più a mettersi in contato con lui ormai da troppe ore: il telefono cellulare del marito continuava a squillare a vuoto da sabato, giorno in cui l’uomo era uscito dall’abitazione di Siena – dove la famiglia risiede – per raggiungere quella di Follonica, dove erano soliti trascorrere le vacanze. Per cui la donna ha allertato i carabinieri. La preoccupazione, purtroppo, si è poi dimostrata del tutto fondata, perché i militari ieri mattina hanno trovato l’uomo di 51 anni ormai privo di vita all’interno della casa follonichese. Nessun segno di effrazione alla porta d’ingresso, nessun segno di violenza sul suo corpo, per cui la causa del decesso – forse un malore – potrebbe essere accertata con un accertamento medico legale che eventualmente sarà disposto dalla Procura.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Insegnante trovato privo di vita ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Hand Canning Challenge Teacher and Students Part 18 | Life With Ahtisham Notizie correlate Non risponde da ore, Michele Langastro trovato privo di vitaTempo di lettura: 2 minutiA dare l’allarme sono stati i figli, nella tarda mattinata, dopo ore di chiamate rimaste senza risposta. Leggi anche: Dramma a bordo di una gasiera: marittimo trovato privo di vita, forze dell'ordine sul posto Argomenti più discussi: Insegnante trovato privo di vita; Intelligenza artificiale a scuola. All’Itts Belluzzi-Da Vinci una lezione sul futuro della conoscenza; Insegnante trovato senza vita. L’uomo era nella casa al mare. Il corpo scoperto ieri mattina; Il segreto degli ex sessantottini. Passioni e intrighi di una generazione.