Thibaut Courtois si è ritirato dal Mondiale ai quarti di finale contro la Spagna a causa di un infortunio, uscendo tra le lacrime. Il suo sostituto, Senne Lammens, è stato protagonista di un errore decisivo, definito una papera. La partita si è conclusa con la sconfitta della squadra, segnando la fine del percorso del portiere belga nel torneo.

Tutta la sofferenza di Thibaut Courtois. Il Mondiale del portiere belga si ferma ai quarti di finale contro la Spagna. Non solo per colpa del suo infortunio, ma anche per l’errore del suo sostituto Senne Lammens, protagonista della papera decisiva. Un guaio muscolare ha sorpreso il portiere del Real Madrid nel secondo tempo. Courtois, 34 anni, è uscito dal campo in lacrime al 71’ della ripresa, lasciando il posto a Lammens, giovane del Manchester United che ha fatto il suo esordio – non certo indimenticabile – ai Mondiali. Lammens, 23 anni, è stato il protagonista della papera che ha causato il raddoppio dei rivali, firmato Mikel Merino all’88. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Courtois esce tra le lacrime per infortunio. Il suo sostituto Lammens fa la papera decisiva

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Thibaut Courtois is targeting returning from injury.

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