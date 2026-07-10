Così Trump ha trasformato il Venezuela in una colonia petrolifera degli Usa

Il Venezuela sta affrontando tre crisi contemporaneamente, tra cui un devastante terremoto il 24 giugno che ha causato ingenti danni. Nel frattempo, l'ex presidente degli Stati Uniti ha trasformato il paese in una sorta di colonia petrolifera degli USA. Mentre il leader venezuelano attende il processo a New York, il paese si trova a gestire le conseguenze di disastri naturali e di un forte coinvolgimento internazionale.

Mentre Nicolás Maduro attende il processo a New York, il Venezuela è un Paese che conta le proprie macerie su tre fronti simultanei: quelle fisiche del devastante terremoto dello scorso 24 giugno — oltre 2.600 morti, interi quartieri di Caracas e La Guaira rasi al suolo, danni stimati in 37 miliardi di dollari — quelle economiche di un Pil crollato di tre quarti in sette anni, e quelle politiche di una transizione che, a mesi dall’intervento americano, non è ancora tale. Il petrolio, che un secolo fa prometteva di fare del Venezuela la nazione più ricca del Sud America, si è rivelato ancora una volta la sua maledizione. Le riserve più grandi del pianeta non hanno mai prodotto prosperità duratura, ma hanno attirato su di sé ogni forma di predazione, interna ed esterna. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Donald Trump genera polémica con declaraciones sobre Venezuela en plena emergencia nacional

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